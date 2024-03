Півзахисник Аталанти Тен Копмейнерс зацікавив Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Скаути манкуніанців переглядали нідерландського гравця у матчі 28 туру Серії А проти Ювентуса (2:2), у якому Копмейнерс оформив дубль.

Аталанта може запросити 60 мільйонів євро за свого гравця.

