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Манчестер Юнайтед зацікавився півзахисником Аталанти

Сьогодні 11:20 136 0
Манчестер Юнайтед зацікавився півзахисником Аталанти
#Аталанта, #Манчестер Юнайтед, #Ювентус, #Тьон Копмейнерс

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Тен Копмейнерс зацікавив Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Скаути манкуніанців переглядали нідерландського гравця у матчі 28 туру Серії А проти Ювентуса (2:2), у якому Копмейнерс оформив дубль.

Аталанта може запросити 60 мільйонів євро за свого гравця.

Раніше повідомлялося, що Копмейнерс погодився на перехід в Ювентус.

У нинішньому сезоні Тен провів 33 матчі за Аталанту, забив 12 голів та віддав 4 асисти.

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