Караваєв: Терпіли та дочекались наших моментів

Гравці Динамо завдяки командній роботі змогли обіграти Верес у перенесеному матчі 5 туру чемпіонату України (3:0).

Про це повідомив оборонець киян Олександр Караваєв.

"Дуже важка гра. Було спекотно, тому було важко грати, але в рівних умовах. На перший план виходили компактність і правильне прийняття рішень – якщо ти даєш точні передачі, ти будеш контролювати гру, а інша команда буде втомлюватись. Добре, що забили гол у роздягальню, у другому таймі було вже легше грати. Ми виконували настанови тренера, терпіли та дочекались наших моментів.

Багато команд грають дуже щільно в обороні. Ми розуміємо, у кожного своя тактика, своя гра. З перших хвилин, звісно, у всіх багато сил, усі встигають перекривати зони, гравців, і тому трохи важче. Коли більше часу проходить, гравці втомлюються, і якщо ти контролюєш гру, все одно будуть моменти, ти знайдеш ці шпарини в обороні, і треба буде їх просто реалізовувати", — сказав Караваєв.