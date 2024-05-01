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Кроос відхилив щедру пропозицію з Саудівської Аравії

Сьогодні 22:17 89 0
Кроос відхилив щедру пропозицію з Саудівської Аравії
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Тоні Кроос

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Тоні Кроос відмовився від пропозиції з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Німець не хоче змінювати команду та готовий продовжити контракт з мадридцями до 2025 року.

У вересні 2023 року Кроос пояснював, чому ніколи не перейде в клуб з Саудівської Аравії. Нагадаємо, що Тоні відновив кар'єру в збірній Німеччини напередодні Євро-2024.

Напередодні Реал із Кроосом у складі зіграв унічию з колишнім клубом гравця Баварією в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

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