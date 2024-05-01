Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Реала Тоні Кроос відмовився від пропозиції з Саудівської Аравії.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Німець не хоче змінювати команду та готовий продовжити контракт з мадридцями до 2025 року.
Toni #Kroos has turned down a very rich bid from a Saudi Club. He is ready to extend his contract with #RealMadrid until 2025. #transfers https://t.co/wLHiFHsc3l— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 1, 2024
У вересні 2023 року Кроос пояснював, чому ніколи не перейде в клуб з Саудівської Аравії. Нагадаємо, що Тоні відновив кар'єру в збірній Німеччини напередодні Євро-2024.
Напередодні Реал із Кроосом у складі зіграв унічию з колишнім клубом гравця Баварією в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.