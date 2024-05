Півзахисник Реала Тоні Кроос відмовився від пропозиції з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Німець не хоче змінювати команду та готовий продовжити контракт з мадридцями до 2025 року.

