Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Тоні Кроос відмовився від пропозиції з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Німець не хоче змінювати команду та готовий продовжити контракт з мадридцями до 2025 року.

Toni #Kroos has turned down a very rich bid from a Saudi Club. He is ready to extend his contract with #RealMadrid until 2025. #transfers https://t.co/wLHiFHsc3l — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 1, 2024

У вересні 2023 року Кроос пояснював, чому ніколи не перейде в клуб з Саудівської Аравії. Нагадаємо, що Тоні відновив кар'єру в збірній Німеччини напередодні Євро-2024.

Напередодні Реал із Кроосом у складі зіграв унічию з колишнім клубом гравця Баварією в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.