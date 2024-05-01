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Ювентус може підписати захисника Баварії влітку

Сьогодні 21:17 123 0
Ювентус може підписати захисника Баварії влітку
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Юнайтед, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Бремер, #Кім Мін Чже

Джерело - La Repubblica.

Захисник Баварії Кім Мін Чже може перейти в Ювентус у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє La Repubblica.

Туринський клуб шукає заміну Глейсону Бремеру, який може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед. Зазначається, що Кім не пристосувався до життя в Німеччині. Кореєць перейшов до Баварії з Наполі влітку 2023 року за 50 млн євро.

У нинішньому сезоні Мін Чже провів за мюнхенців 33 поєдинки в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Напередодні Кім разом з Баварією зіграв унічию з мадридським Реалом у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

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