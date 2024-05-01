Шовковський: Я стурбований цим вірусом у команді

Нападник Динамо Київ Владислав Супряга та захисник Крістіан Біловар пропустили матч 5 туру чемпіонату України проти рівненського Вереса через хворобу.

Про це повідомив наставник "біло-синіх" Олександр Шовковський.

"На жаль, у цій грі не могли брати участь декілька наших гравців через дискваліфікації. Біловар та Супряга вибули через хворобу.

Що це за вірус у команді? Я так само незадоволений і стурбований цим. І президент клубу перехворів, і представники тренерського штабу. Сподіваємось, що це вже остання агонія цього вірусу. Ми проводимо усі необхідні медичні заходи для того щоб підтримувати імунну систему. Але на жаль це ситуація, яку складно проконтролювати", — сказав Шовковський.