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25.04.2024 21:39 397

Тренер Шахтаря може замінити Слота в Феєнорді

Сьогодні 20:04 135 0
Тренер Шахтаря може замінити Слота в Феєнорді
#Ліверпуль, #Феєнорд, #Шахтар, #Арне Слот, #Маріно Пушич

Джерело - De Telegraaf.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич може очолити Феєнорд, якщо нинішній наставник роттердамців Арне Слот покине клуб улітку.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Боснійський фахівець розглядається, як кандидатура на заміну Слота, в якого він раніше працював асистентом. Повідомлялося, що Ліверпуль узгодив контракт із тренером Феєнорда.

Конкурентом Пушичу може бути екснаставник Челсі Грем Поттер, якого сватали до Аякса.

Нагадаємо, що Маріно очолив Шахтар у жовтні 2023 року. Контракт боснійця з "гірниками" розрахований до літа 2026 року.

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