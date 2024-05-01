Джерело - De Telegraaf.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич може очолити Феєнорд, якщо нинішній наставник роттердамців Арне Слот покине клуб улітку.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Боснійський фахівець розглядається, як кандидатура на заміну Слота, в якого він раніше працював асистентом. Повідомлялося, що Ліверпуль узгодив контракт із тренером Феєнорда.

Конкурентом Пушичу може бути екснаставник Челсі Грем Поттер, якого сватали до Аякса.

Нагадаємо, що Маріно очолив Шахтар у жовтні 2023 року. Контракт боснійця з "гірниками" розрахований до літа 2026 року.