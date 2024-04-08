Екстренер Челсі відхилив пропозицію Аякса

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Брайтона та Челсі Грем Поттер відхилив пропозицію Аякса.

Про це повідомляє Sky Sports.

Нідерландський клуб провів переговори з 48-річним англійським фахівцем. Проте Поттера не зацікавила пропозиція, він вирішив продовжити тренерську кар'єру в іншій команді.

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Нагадаємо, Аякс у жовтні минулого року звільнив головного тренера Моріса Стайна. Наразі команду очолює Джон ван 'т Схіп.

48-річний Поттер перебуває без роботи вже понад рік, після того, як його звільнили з Челсі. Раніше повідомлялося, що він може замінити Еріка тен Гага в Манчестер Юнайтед.