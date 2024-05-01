Шовковський: Розуміли, що після забитого м’яча буде трохи легше

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що гравці Динамо у матчі проти Вереса недостатньо швидко працювали з м'ячем. Також були проблеми з першим пасом.

Про це наставник розповів у коментарі після гри.

"Ми готувалися до цієї гри розуміючи, що наш суперник зробить певні висновки з першого матчу, який ми провели не так давно, де вони на останніх хвилинах вирвали нічию. Розуміли, що буде непростий поєдинок, тому що команда буде захищатися та шукати свої шанси в контратаках. Ми шукали моменти. Нам треба було швидше працювати з м'ячем, доводити м'ячі до флангових атак. У нас, на жаль не було першого пасу. Тому я і зробив заміну, щоб використати сильні якості Олександра Сироти. У нього є вміння першої передачі. Розуміли, що після забитого м’яча нам буде трохи легше грати. В принципі, так воно і сталося", — сказав Шовковський.

Нагадаємо, Динамо обіграло рівненський Верес у перенесеному матчі 5 туру Української Прем'єр-ліги. Завдяки цій перемозі кияни наблизились на відстань чотирьох очок до Шахтаря, який раніше розгромив одеський Чорноморець завдяки хет-трику Марлона Гомеса.