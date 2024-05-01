Арсенал готовий продати одного зі своїх лідерів

Джерело - Мirror.
Лондонський Арсенал розглядає можливість продажу Габріела Жезуса у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Мirror.
Зазначається, що керівництво "канонірів" планує використати кошти з цього трансферу задля покупки 4 гравців, яких хоче головний тренер команди Мікель Артета.
У поточному сезоні бразилець зіграв 33 матчі за свій клуб, забив 8 м'ячів та віддав 7 результативних передач.
Нагадаємо, у 35 турі Англійської Прем’єр-ліги Арсенал переміг Тоттенгем. Наразі команда посідає 1 сходинку в турнірній таблиці АПЛ.