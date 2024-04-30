Арсенал запропонував новий контракт Жоржиньйо

Італійський півзахисник Жоржиньйо може продовжити контракт з Арсеналом.

Про це повідомляє The Athletic.

32-річний погодився пролонгувати угоду, яка завершується 30 червня. Деталі нового контракту наразі невідомі.

Жоржиньйо перейшов в Арсенал з Челсі в січні 2023 року за 12 млн фунтів. Поточного сезону він провів 32 матча за "канонірів" в усіх турнірах. На його рахунку — 1 гол та 2 асисти.

Наразі Арсенал посідає першу сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги й веде боротьбу з Манчестер Сіті за чемпіонство. У 35 турі АПЛ підопічні Мікеля Артети перемогли Тоттенгем.