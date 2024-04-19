Ребров оцінив шанси Ярмоленка зіграти на Євро-2024

Джерело - Динамо Київ.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив шанси вінгера київського Динамо Андрія Ярмоленка опинитися в заявці команди на Євро-2024.

Про це фахівець сказав в інтерв'ю клубним ЗМІ.

"Я задоволений, що він отримує достатньо ігрової практики після тривалої відсутності через травму. Будемо спостерігати не лише за Андрієм, а слідкувати за всіма футболістами, які виступають у нашому чемпіонаті, а після його завершення вже будемо дивитися на їхній стан", - відповів Ребров.

Нагадаємо, в матчі 23 туру Динамо з голом Андрія зіграло внічию з ЛНЗ. Для гравця це був перший вихід у стартовому складі "біло-синіх" після відновлення від травми.

Матчі Євро-2024, який триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Нагадаємо, що збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини континентальної першості.