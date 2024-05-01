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25.04.2024 21:39 394

Тоттенгем до кінця сезону втратив одного з лідерів команди

Сьогодні 17:00 75 0
Тоттенгем до кінця сезону втратив одного з лідерів команди
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #РБ Лейпциг, #Тоттенгем, #Тімо Вернер

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Орендований у Лейпцига вінгер Тоттенгема Тімо Вернер більше не зіграє цього сезону через травму підколінного сухожилля. 

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на слова головного тренера "шпор" Енджа Постекоглу. 

Романо зазначає, що з майбутнім 28-річного німця в Тоттенгемі визначаться наприкінці травня. Нагадаємо, що у лондонського клубу є опція викупу за 16 мільйонів євро. Повідомлялося, що сам Тімо щасливий у Лондоні і готовий залишитися в команді

У 13 матчах у складі Тоттенгема Вернер забив 3 голи та віддав 2 асисти. Після 33 зіграних матчів команда Енджа Постекоглу посідає 5 місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 7 очок. Втім, варто зазначити, що "шпори" провели на два матчі менше, ніж четверта Астон Вілла, тож потенційно різниця може скоротитися до одного пункту. 

У четвер, 2 травня, Тоттенгем зіграє проти Челсі. Початок матчу запланований на 21:30 за київським часом. 

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