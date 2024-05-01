Мілевський — про примирення з Алієвим: Це питання часу

Джерело - Ukrinform TV.

Колишній футоліст київського Динамо Артем Мілевський вважає, що відновлення спілкування з Олександром Алієвим — це "питання часу".

Про це "Міля" заявив на пресконференції, присвяченій його переходу в медіафутбольний клуб IGNIS FC.

"Багато на цю тему не говоритиму. Це суто наша з ним історія, хоч вона і випливла на поверхню. Але я до Саші добре ставлюся, я поважаю його. І, я думаю, питання часу, коли ми знову відновимо спілкування", — сказав Мілевський.

Нагадаємо, між колишніми найкращими друзями, які в молодості запалювали в Динамо та столичних клубах, раніше виник серйозний конфлікт. Мілевський назвав "дуже дурним вчинком" те, що восени минулого року Алієв виніс на загал плачевний стан здоров’я Артема. Пізніше Олександр заявив, що Мілевського для нього більше не існує.

Нове оточення Мілевського викликає сумніви, адже нещодавно Сергій Третьяк, з яким Мілевський регулярно проводить прямі трансляції на платформі Twitch, нещодавно потрапив у скандал з імовірним підкупом двох гравців Миная напередодні матчу з Динамо.