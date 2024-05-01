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25.04.2024 21:39 391

Лідер Атлетико хоче перейти в Ювентус

Сьогодні 15:18 65 0
Лідер Атлетико хоче перейти в Ювентус
#Мората, #Ювентус, #Атлетико Мадрид

Джерело - Сalciomercato.

Нападник Атлетико Мадрид Альваро Мората хоче повернутися в туринський Ювентус.

Про це повідомляє Сalciomercato.

Зазначається, що футболіст готовий піти на зменшення зарплати. Наразі його зарплата становить 5 мільйонів євро, а з бонусами приблизно 7-8. Іспанець вже виступав за "стару синьйору" з 2014 до 2016 роках, а також два роки був у оренді з Атлетико.

У поточному сезоні форвард відіграв 44 матчі за свій клуб, забив 20 м'ячів та віддав 4  результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що керівництво мадридської команди не збирається продавати Морату. Але пізніше з'явилася інформація, що Атлетико готовий розглянути пропозиції щодо нього та ще двох нападників.

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