Лідер Атлетико хоче перейти в Ювентус

Джерело - Сalciomercato.

Нападник Атлетико Мадрид Альваро Мората хоче повернутися в туринський Ювентус.

Про це повідомляє Сalciomercato.

Зазначається, що футболіст готовий піти на зменшення зарплати. Наразі його зарплата становить 5 мільйонів євро, а з бонусами приблизно 7-8. Іспанець вже виступав за "стару синьйору" з 2014 до 2016 роках, а також два роки був у оренді з Атлетико.

У поточному сезоні форвард відіграв 44 матчі за свій клуб, забив 20 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що керівництво мадридської команди не збирається продавати Морату. Але пізніше з'явилася інформація, що Атлетико готовий розглянути пропозиції щодо нього та ще двох нападників.