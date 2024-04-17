Атлетико готовий продати трьох нападників команди

Джерело - Relevo.

Керівництво Атлетико Мадрид готове розглянути пропозиції щодо трьох нападників команди — Альваро Морати, Мемфіса Депая та Анхеля Корреа.

Про це повідомляє Relevo.

Єдиним недоторканим гравцем лінії атаки "матрацників" є Антуан Грізманн. Мадридці мають намір влаштувати "революцію" в складі команди через додаткові матчі, які з'являться в календарі наступного сезону через потрапляння на клубний чемпіонат світу.

Напередодні Атлетико поступився Боруссії Дортмунд та вилетів з Ліги чемпіонів УЄФА. У Ла Лізі підопічні Дієго Сімеона розташувалися на 4 позиції в турнірній таблиці. Відставання до 3-ї Жирони складає 4 очки.