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06.04.2024 09:54 892

Атлетико готовий продати трьох нападників команди

Сьогодні 17:28 117 0
Атлетико готовий продати трьох нападників команди
#Мората, #Антуан Грізманн, #Мемфіс Депай, #Атлетико Мадрид, #Анхель Корреа

Джерело - Relevo.

Керівництво Атлетико Мадрид готове розглянути пропозиції щодо трьох нападників команди — Альваро Морати, Мемфіса Депая та Анхеля Корреа.

Про це повідомляє Relevo.

Єдиним недоторканим гравцем лінії атаки "матрацників" є Антуан Грізманн. Мадридці мають намір влаштувати "революцію" в складі команди через додаткові матчі, які з'являться в календарі наступного сезону через потрапляння на клубний чемпіонат світу.

Напередодні Атлетико поступився Боруссії Дортмунд та вилетів з Ліги чемпіонів УЄФА. У Ла Лізі підопічні Дієго Сімеона розташувалися на 4 позиції в турнірній таблиці. Відставання до 3-ї Жирони складає 4 очки.

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