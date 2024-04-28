Атлетико — Атлетик 3:1: огляд матчу Ла Ліги

Головне
Гераскевич: Сергія Бубки взагалі не має бути в українському спорті
Сьогодні 08:00 532
Тернистий шлях до вершин: як Карпати повернулися в УПЛ
Сьогодні 12:13 48
Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою
Сьогодні 10:47 6151
Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:10 14725 1
Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:06 4933
Ястремська не змогла обіграти Ґофф у третьому колі Мадрида
Вчора 22:29 399
Україна не залишила мокрого місця від Естонії у стартовому матчі ЧС у дивізіоні 1B
Вчора 21:54 1338
Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи
Вчора 20:12 11163 1
Чепурний вперше став чемпіоном Європи
Вчора 18:30 448 2
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ
Вчора 17:27 3458
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 11:19 384
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 07:21 462
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
Вчора 08:01 747
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 07:57 766
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 07:48 654
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 07:44 542
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 07:37 693
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 920
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 279
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1395 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 939
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 915
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1277
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 814
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 763

Атлетико — Атлетик 3:1: огляд матчу Ла Ліги

Сьогодні 10:55 88 0
Атлетико — Атлетик 3:1: огляд матчу Ла Ліги
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Атлетик, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У 33 турі іспанської Ла Ліги Атлетико вдома обіграло Атлетик.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
33 тур, 27 квітня

Атлетико — Атлетик — 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 — 15 Де Пауль, 1:1 — 45 Неко Вільямс, 2:1 — 52 Корреа, 3:1 — 80 Унаї Сімон (автогол)

Перемога дозволила "матрацникам" збільшити відрив до 6 очок від Більбао в боротьбі за зону Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що завдяки голу у ворота Лас-Пальмаса в матчі 33 туру Ла Ліги Артем Довбик увійшов до елітної п’ятірки футболістів, які найшвидше досягли позначки 19 голів у чемпіонаті Іспанії. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи 11163 1
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги 9408 2
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік 13682
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ 11687
Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою 6151
Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги 14725 1
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46741
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38638
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51595
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11196 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12111
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71377