Атлетико — Атлетик 3:1: огляд матчу Ла Ліги

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У 33 турі іспанської Ла Ліги Атлетико вдома обіграло Атлетик.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

33 тур, 27 квітня

Атлетико — Атлетик — 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 — 15 Де Пауль, 1:1 — 45 Неко Вільямс, 2:1 — 52 Корреа, 3:1 — 80 Унаї Сімон (автогол)

Перемога дозволила "матрацникам" збільшити відрив до 6 очок від Більбао в боротьбі за зону Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що завдяки голу у ворота Лас-Пальмаса в матчі 33 туру Ла Ліги Артем Довбик увійшов до елітної п’ятірки футболістів, які найшвидше досягли позначки 19 голів у чемпіонаті Іспанії.