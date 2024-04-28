Атлетико — Атлетик 3:1: огляд матчу Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 33 турі іспанської Ла Ліги Атлетико вдома обіграло Атлетик.
Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
33 тур, 27 квітня
Атлетико — Атлетик — 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 — 15 Де Пауль, 1:1 — 45 Неко Вільямс, 2:1 — 52 Корреа, 3:1 — 80 Унаї Сімон (автогол)
Перемога дозволила "матрацникам" збільшити відрив до 6 очок від Більбао в боротьбі за зону Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що завдяки голу у ворота Лас-Пальмаса в матчі 33 туру Ла Ліги Артем Довбик увійшов до елітної п’ятірки футболістів, які найшвидше досягли позначки 19 голів у чемпіонаті Іспанії.