Шахтар та Чорноморець оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар та одеський Чорноморець оголосили стартові склади на перенесений матч 12 туру Української Прем'єр-ліги.
Чорноморець: Варакута, Єрмаков, Путря, Бойчук, Авагімян, Васильєв, Брагару, Салюк, Шпорн, Бадібанга, Штогрін
Запасні: Білик, Вічний, Арсич, Зе Гомеш, Гучек, Альваренга, Присяжнюк, Огіря, Кузик, Голуб, Ієде
Шахтар: Різник, Бондар, Азаров, Конопля, Матвієнко, Криськів, Судаков, Марлон, Кевiн, Зубков, Сікан
Запасні: Рудько, Гочолейшвілі, Лемкін, Ракіцький, Педріньо, Степаненко, Міроши, Назарина, Невертон, Траоре, Швед, Егiналду
Матч пройде на стадіоні "Лівий берег" у Київській області.
Початок зустрічі запланований на 13:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на УПЛ ТБ.
Топ-5 турнірної таблиці УПЛ
- Шахтар (Донецьк) – 61 очко (25 ігор)
- Динамо (Київ) – 57 (25)
- Кривбас (Кривий Ріг) – 54 (26)
- Дніпро-1 (Дніпро) – 45 (26)
- Рух (Львів) – 44 (26)
Нагадаємо, у минулому турі Чорноморець поступився Минаю (0:2), а Шахтар здобув перемогу над ЛНЗ (3:0).
Раніше ми писали, що форвард "гірників" перейшов до клубу МЛС.