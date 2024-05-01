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Шахтар та Чорноморець оголосили стартові склади на матч УПЛ

Сьогодні 12:01 155 0
Шахтар та Чорноморець оголосили стартові склади на матч УПЛ
#УПЛ ТВ, #Чорноморець, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар та одеський Чорноморець оголосили стартові склади на перенесений матч 12 туру Української Прем'єр-ліги.

ЧорноморецьВаракута, Єрмаков, Путря, Бойчук, Авагімян, Васильєв, Брагару, Салюк, Шпорн, Бадібанга, Штогрін

Запасні: Білик, Вічний, Арсич, Зе Гомеш, Гучек, Альваренга, Присяжнюк, Огіря, Кузик, Голуб, Ієде

Шахтар: Різник, Бондар, Азаров, Конопля, Матвієнко, Криськів, Судаков, Марлон, Кевiн, Зубков, Сікан

Запасні: Рудько, Гочолейшвілі, Лемкін, Ракіцький, Педріньо, Степаненко, Міроши, Назарина, Невертон, Траоре, Швед, Егiналду

Матч пройде на стадіоні "Лівий берег" у Київській області.

Початок зустрічі запланований на 13:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на УПЛ ТБ.

Топ-5 турнірної таблиці УПЛ

  1. Шахтар (Донецьк) – 61 очко (25 ігор)
  2. Динамо (Київ) – 57 (25)
  3. Кривбас (Кривий Ріг) – 54 (26)
  4. Дніпро-1 (Дніпро) – 45 (26)
  5. Рух (Львів) – 44 (26)

Нагадаємо, у минулому турі Чорноморець поступився Минаю (0:2), а Шахтар здобув перемогу над ЛНЗ (3:0). 

Раніше ми писали, що форвард "гірників" перейшов до клубу МЛС.

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