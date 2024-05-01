Шахтар та Чорноморець оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар та одеський Чорноморець оголосили стартові склади на перенесений матч 12 туру Української Прем'єр-ліги.

Чорноморець: Варакута, Єрмаков, Путря, Бойчук, Авагімян, Васильєв, Брагару, Салюк, Шпорн, Бадібанга, Штогрін

Запасні: Білик, Вічний, Арсич, Зе Гомеш, Гучек, Альваренга, Присяжнюк, Огіря, Кузик, Голуб, Ієде

Шахтар: Різник, Бондар, Азаров, Конопля, Матвієнко, Криськів, Судаков, Марлон, Кевiн, Зубков, Сікан

Запасні: Рудько, Гочолейшвілі, Лемкін, Ракіцький, Педріньо, Степаненко, Міроши, Назарина, Невертон, Траоре, Швед, Егiналду

Матч пройде на стадіоні "Лівий берег" у Київській області.

Початок зустрічі запланований на 13:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на УПЛ ТБ.

Топ-5 турнірної таблиці УПЛ

Шахтар (Донецьк) – 61 очко (25 ігор) Динамо (Київ) – 57 (25) Кривбас (Кривий Ріг) – 54 (26) Дніпро-1 (Дніпро) – 45 (26) Рух (Львів) – 44 (26)

Нагадаємо, у минулому турі Чорноморець поступився Минаю (0:2), а Шахтар здобув перемогу над ЛНЗ (3:0).

Раніше ми писали, що форвард "гірників" перейшов до клубу МЛС.