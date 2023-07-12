Барселона підписала бразильського нападника

Форвард Атлетіко Паранаенсе Вітор Роке став гравцем Барселони.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт гравця розрахований до сезону-2030/31. Очікується, до команди він приєднається у сезоні-2024/25.

Раніше повідомлялось, що каталонці заплатять Атлетіко Паранаенсе за гравця 30 мільйонів євро, а також передбачено бонуси у розмірі 31 млн.

Вітор Роке зіграв за Атлетіко Паранаенсе в 66 матчах. В активі гравця 22 голи та дев'ять результативних передач. Він став третім новачком Барси у поточне вікно.

Раніше Барселона підписала ексзахисника Атлетіка Мартінеса.