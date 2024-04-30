Клуби УПЛ скасували проведення Суперкубку-2024

Джерело - ТаТоТаке.

Представники клубів чемпіонату України з футболу на нараді скасували проведення Суперкубку України-2024.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Представники клубів УПЛ вважають, що виставкова гра з потенційно високим за військовими мірками скупчення вболівальників зараз не на часі. Клуби отримають персональні опитувальні анкети, щоб затвердити це рішення на офіційному рівні.

Також на прохання головного тренера олімпійської збірної Руслана Ротаня та низки клубів, які формують національні збірні, старт сезону було посунуто на тиждень. Базова дата 1 туру – 10 серпня.

Раніше повідомлялося, що арбітрам УПЛ можуть вдвічі підняти заробітну плату.