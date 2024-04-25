Ми проголосували «інше»: СЕО Металіста 1925 розповів про позицію клубу щодо преміювання арбітрів

Джерело - Tribuna.com.
Металіст 1925 не задовольнила формула преміювання арбітрів, яку запропонувала Українська асоціація футболу (УАФ), тому харківський клуб вирішив не голосувати за її впровадження.
Про це в коментарі Tribuna.com розповів генеральний директор Металіста 1925 Андрій Недєлін.
"Є така позиція – "інше". "За", "проти" або "інше". Наш клуб проголосував "інше". Наш клуб вважає за потрібне формувати фонд преміювання арбітрів УПЛ, ми вважаємо це продуктивним кроком щодо покращення якості роботи суддів – коли на них не будуть впливати жодним чином зовнішні фактори, вони будуть працювати за належну заробітну платню. Це, ми вважаємо, дуже добре.
Але формула, яка була запропонована федерацією, нас не дуже задовольняє. Робити, так би мовити, передоплату на формування цього фонду ми не вважаємо за потрібне. Ми підтримуємо оплату на майбутній сезон з затвердженими учасниками УПЛ-2024/25. А заднім числом ми не вважаємо за потрібне робити внесок у цю ініціативу", — сказав Недєлін.
Напередодні клуби Української Прем’єр-ліги мінімальною більшістю підтримали пропозицію виділити кошти на преміюювання арбітрів. Кожен клуб буде повинен зробити внесок у розмірі 1 мільйона гривень у фонд, кошти з якого виділятимуться на бонуси для суддів.