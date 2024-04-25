Ми проголосували «інше»: СЕО Металіста 1925 розповів про позицію клубу щодо преміювання арбітрів

Металіст 1925 не задовольнила формула преміювання арбітрів, яку запропонувала Українська асоціація футболу (УАФ), тому харківський клуб вирішив не голосувати за її впровадження.

Про це в коментарі Tribuna.com розповів генеральний директор Металіста 1925 Андрій Недєлін.

"Є така позиція – "інше". "За", "проти" або "інше". Наш клуб проголосував "інше". Наш клуб вважає за потрібне формувати фонд преміювання арбітрів УПЛ, ми вважаємо це продуктивним кроком щодо покращення якості роботи суддів – коли на них не будуть впливати жодним чином зовнішні фактори, вони будуть працювати за належну заробітну платню. Це, ми вважаємо, дуже добре.