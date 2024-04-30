Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Ювентус бажає свій склад посилити півзахисником ПСЖ Мануелем Угарте.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Туринський клуб може зробити пропозицію щодо оренди 23-річного уругвайця.

У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь в 35 офіційних матчах ПСЖ у різних змаганнях. У них уругвайський футболіст записав на свій рахунок три результативні передачі.

Зазначимо, що портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 60 мільйонів євро.

Нещодавно інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що Мотта вже узгодив контракт з Ювентусом. Раніше ми повідомляли про бажання нинішнього тренера Ювентуса Массіміліано Аллегрі залишитися в команді.