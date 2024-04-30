Футболіст Кривбаса: Мрію виступати в Лізі чемпіонів

Джерело - ФК Кривбас.
Футболіст криворізького Кривбаса Рафаель Бандейра розповів, що він мріє виступати в Лізі Чемпіонів.
Його слова наводить пресслужба клубу.
"Для мене найпамʼятніший момент карʼєри, коли я тренувався та грав разом з найтоповішим футболістом світу — Кріштіану Роналду.
Я мрію виступати в Лізі чемпіонів та прагну грати за збірну Португалії", — сказав гравець в ефірі ютуб-проєкту "10 ФУТБОЛЬНИХ ПИТАНЬ".
Нагадаємо, португалець безкоштовно перейшов у Кривбас 1 січня 2024 року. Тransfermarkt оцінює футболіста у 300 тисяч євро. У поточному сезоні він відіграв 7 матчів за український клуб, забив 1 м'яч та віддав 3 результативні передачі.
У матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги Кривбас розгромно переміг Металіст 1925. Наразі команда посідає 3 сходинку в турнірній таблиці.