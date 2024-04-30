Футболіст Кривбаса: Мрію виступати в Лізі чемпіонів

Футболіст криворізького Кривбаса Рафаель Бандейра розповів, що він мріє виступати в Лізі Чемпіонів.

Його слова наводить пресслужба клубу.

"Для мене найпамʼятніший момент карʼєри, коли я тренувався та грав разом з найтоповішим футболістом світу — Кріштіану Роналду.

Я мрію виступати в Лізі чемпіонів та прагну грати за збірну Португалії", — сказав гравець в ефірі ютуб-проєкту "10 ФУТБОЛЬНИХ ПИТАНЬ".