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Футболіст Кривбаса: Мрію виступати в Лізі чемпіонів

Сьогодні 13:27 135 0
Футболіст Кривбаса: Мрію виступати в Лізі чемпіонів
#Кривбас

Джерело - ФК Кривбас.

Футболіст криворізького Кривбаса Рафаель Бандейра розповів, що він мріє виступати в Лізі Чемпіонів.

Його слова наводить пресслужба клубу.

"Для мене найпамʼятніший момент карʼєри, коли я тренувався та грав разом з найтоповішим футболістом світу — Кріштіану Роналду.

Я мрію виступати в Лізі чемпіонів та прагну грати за збірну Португалії", — сказав гравець в ефірі ютуб-проєкту "10 ФУТБОЛЬНИХ ПИТАНЬ".

Нагадаємо, португалець безкоштовно перейшов у Кривбас 1 січня 2024 року. Тransfermarkt оцінює футболіста у 300 тисяч євро. У поточному сезоні він відіграв 7 матчів за український клуб, забив 1 м'яч та віддав 3 результативні передачі.

У матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги Кривбас розгромно переміг Металіст 1925. Наразі команда посідає 3 сходинку в турнірній таблиці.

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