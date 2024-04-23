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Кривбас створив команду легенд, яка зможе грати виставкові матчі за кордоном

Сьогодні 19:35 70 0
Кривбас створив команду легенд, яка зможе грати виставкові матчі за кордоном
#Кривбас

Джерело - Чемпіон.

У Кривому Розі створено команду «Легенди Кривбаса», до складу якої увійдуть ветерани усіх команд, які в різні часи представляли місто. 

Про це криворізький клуб оголосив на своєму офіційному сайті. 

«Сподіваюсь, що створення нашої команди легенд стане прикладом для інших клубів та згодом ми зможемо організувати окремий чемпіонат, в якому УПЛ буде представлена своїми легендарними футболістами. Вони зможуть знову грати у футбол, відчути ті емоції, які відчували раніше.

А молоде покоління буде знати, хто писав історію їх улюбленої команди. Що стосується криворізьких легенд, то дуже хотілося б організувати товариський матч ветеранів Кривбасу та Динамо, зібрати кошти на благодійність, та повторити фінал Кубку України, коли ми, на жаль, програли, але взяти реванш через роки. 

Наразі у нас вже є «Кривбас-Ветеран», який є чи не єдиним в Україні, хто регулярно приймає участь в різних змаганнях: чемпіонаті Кривого Рогу, Всеукраїнських турнірах. Але створення ветеранської команди «Легенди Кривбас» - особлива важлива ініціатива ФК «Кривбас». Адже «Легенди Кривбасу» матиме змогу грати виставкові матчі не тільки в нашій країні, а й за її межами», — розповів віцепрезидент клубу Артем Гагарін. 

Нагадаємо, нещодавно Гагарін жорстко звернувся до тих, хто закликає не проводити матчі у Кривому Розі, Дніпрі та Одесі. 

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