Дивний матч: турецькі команди не били по воротах, 0:0 вирішили турнірні завдання обох клубів

Джерело - Чемпіон.

Цікавий матч відбувся в другій лізі Туреччини з футболу сезону-2023/24.

Анкараспор і Назіллі Беледієспор завдали по воротах один одного рівно нуль ударів, розписавши безгольову нічию з рахунком 0:0.

Bugün 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir.



Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına… pic.twitter.com/Twms9GFvSU — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 28, 2024

Цей результат дозволив одній команді не вилетіти, а іншій – потрапити до плей-оф та боротися за вихід у лігу рівнем вище.

Турецька футбольна федерація вже розпочала перевірку.

Відео виходу сам на сам

Dünkü Ankaraspor Nazillispor maçından bir atak.

Bu atağı yapan futbolcunun üzerine neden gidilir.

Şut çekmeye yaklaştığı için mi?

Bu haçta hiç şut çekilmedi ve Zonguldak Kömür Spor küme düştü. pic.twitter.com/lgxXOmXybC — Kayhan AYHAN (@kayhanayhann) April 29, 2024

У сезоні-2009/10 столичний Анкараспор було переведено з елітного до нижчого дивізіону. Федерація футболу Туреччини виявила зв'язки між власниками клубу й Анкарагюджю.

Факт визнали не відповідним спортивним принципам. Усі поєдинки Анкараспора у сезоні були скасовані, а суперникам зарахували технічні перемоги — по 0:3.

Нагадаємо, стамбульський Фенербахче розглядав варіант виходу з чемпіонату Туреччини.