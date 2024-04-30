Дивний матч: турецькі команди не били по воротах, 0:0 вирішили турнірні завдання обох клубів

Джерело - Чемпіон.
Цікавий матч відбувся в другій лізі Туреччини з футболу сезону-2023/24.
Анкараспор і Назіллі Беледієспор завдали по воротах один одного рівно нуль ударів, розписавши безгольову нічию з рахунком 0:0.
Bugün 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 28, 2024
Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına… pic.twitter.com/Twms9GFvSU
Цей результат дозволив одній команді не вилетіти, а іншій – потрапити до плей-оф та боротися за вихід у лігу рівнем вище.
Турецька футбольна федерація вже розпочала перевірку.
Відео виходу сам на сам
Dünkü Ankaraspor Nazillispor maçından bir atak.— Kayhan AYHAN (@kayhanayhann) April 29, 2024
Bu atağı yapan futbolcunun üzerine neden gidilir.
Şut çekmeye yaklaştığı için mi?
Bu haçta hiç şut çekilmedi ve Zonguldak Kömür Spor küme düştü. pic.twitter.com/lgxXOmXybC
У сезоні-2009/10 столичний Анкараспор було переведено з елітного до нижчого дивізіону. Федерація футболу Туреччини виявила зв'язки між власниками клубу й Анкарагюджю.
Факт визнали не відповідним спортивним принципам. Усі поєдинки Анкараспора у сезоні були скасовані, а суперникам зарахували технічні перемоги — по 0:3.
Нагадаємо, стамбульський Фенербахче розглядав варіант виходу з чемпіонату Туреччини.