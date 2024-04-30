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Дивний матч: турецькі команди не били по воротах, 0:0 вирішили турнірні завдання обох клубів

Сьогодні 12:53 350 0
Дивний матч: турецькі команди не били по воротах, 0:0 вирішили турнірні завдання обох клубів
#Анкараспор, #Назіллі Беледієспор

Джерело - Чемпіон.

Цікавий матч відбувся в другій лізі Туреччини з футболу сезону-2023/24.

Анкараспор і Назіллі Беледієспор завдали по воротах один одного рівно нуль ударів, розписавши безгольову нічию з рахунком 0:0.

Цей результат дозволив одній команді не вилетіти, а іншій – потрапити до плей-оф та боротися за вихід у лігу рівнем вище.

Турецька футбольна федерація вже розпочала перевірку.

Відео виходу сам на сам

У сезоні-2009/10 столичний Анкараспор було переведено з елітного до нижчого дивізіону. Федерація футболу Туреччини виявила зв'язки між власниками клубу й Анкарагюджю.

Факт визнали не відповідним спортивним принципам. Усі поєдинки Анкараспора у сезоні були скасовані, а суперникам зарахували технічні перемоги — по 0:3.

Нагадаємо, стамбульський Фенербахче розглядав варіант виходу з чемпіонату Туреччини. 

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