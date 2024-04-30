Маркевич — про результат 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: Баварія візьме гору з мінімальною перевагою

Джерело - Sport.ua.
Колишній наставник національної збірної України з футболу та головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич вважає фаворитом у півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів сезону-2023/24 Баварія (Мюнхен) — Реал (Мадрид) німецький клуб.
"Думаю, що Баварія візьме гору з мінімальною перевагою в рахунку. Господарі будуть більш мотивовані після невдачі на внутрішній арені. Ба більше, я схиляюся до того, що саме німецький гранд за підсумками двох поєдинків проб'ється до фіналу.
Баварії з її підбором виконавців заточених на атаку не має значення, де грати: вдома чи на виїзді. Більше того, на мій погляд, Реал свій ліміт везіння в поточному сезоні вже вичерпав", — заявив тренер.
Мюнхенська Баварія прийме мадридський Реал українського голкіпера Андрія Луніна в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за Києвом.
Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Нагадаємо, Маркевич, який тренував головну збірну країни у 2010 році, заперечив чутки про конфлікт із шеф-скаутом львівської команди.