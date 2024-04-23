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Маркевич заперечив чутки про конфлікт з шеф-скаутом Карпат

Сьогодні 15:56 137 0
Маркевич заперечив чутки про конфлікт з шеф-скаутом Карпат
#Карпати, #Мирон Маркевич

Джерело - UA-Football.

Попри чутки у ЗМІ, головний тренер Карпат Мирон Маркевич не має розбіжностей з шеф-скаутом клубу Глібом Корнієнком. 

Про це наставник львів’ян заявив коментарі UA-Football. 

"Я не знаю, звідки це з'являється. Якісь незрозумілі вкиди. Ніяких розбіжностей немає. Просто шукаємо футболістів, працюємо. Він мені пропонує - я дивлюсь. Підходить? Я йому говорю, що підходить. Далі він працює. Ось і все. Зрозуміло, що не всі мені підходять. Але то є робота, від цього нікуди не втечеш", — сказав Маркевич.

Гліб Корнієнко став шеф-скаутом Карпат на початку цього року. Раніше він обіймав аналогічну посаду в Дніпрі-1, а також працював селекціонером у Шахтарі.

Цієї зими львівський клуб підписав сімох футболістів, серед яких два легіонери — бразилець Аріельсон та француз Жаред Каса. Нагадаємо, в попередньому турі Першої ліги Карпати вдома поступилися Інгульцю.

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