Сидорчук: Завжди буду вдячний Фоменку за шанс грати у збірній

Півзахисник бельгійського Вестерло та збірної України Сергій Сидорчук вдячний Михайлу Фоменку за шанс грати за національну команду.

Про це гравець повідомив у соцмережах.

"Цей день затьмарила звістка про тренера, за якого я дебютував у збірній. Завжди буду вдячний Михайлу Івановичу за шанс та можливість грати за національну команду.

Його слова, що футбол — це гра часу та простору, запам'яталися мені на все життя. Світла пам'ять", — написав футболіст.