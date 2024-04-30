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Сидорчук: Завжди буду вдячний Фоменку за шанс грати у збірній

Сьогодні 11:04 130 0
Сидорчук: Завжди буду вдячний Фоменку за шанс грати у збірній
Фото: ФК Динамо
#Збірна України з футболу, #Михайло Фоменко, #Сергій Сидорчук

Джерело - Інстаграм Сидорчука.

Півзахисник бельгійського Вестерло та збірної України Сергій Сидорчук вдячний Михайлу Фоменку за шанс грати за національну команду.

Про це гравець повідомив у соцмережах.

"Цей день затьмарила звістка про тренера, за якого я дебютував у збірній. Завжди буду вдячний Михайлу Івановичу за шанс та можливість грати за національну команду.

Його слова, що футбол — це гра часу та простору, запам'яталися мені на все життя. Світла пам'ять", — написав футболіст.

Нагадаємо, колишній тренер збірної України Фоменко помер у віці 75 років. Влітку 2023 року стало відомо, що Михайло Іванович лікується від онкологічного захворювання. 

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