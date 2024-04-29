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Дженоа без Малиновського розгромила Кальярі та гарантувала собі прописку в Серії А на наступний сезон

Вчора 23:37 175 0
Дженоа без Малиновського розгромила Кальярі та гарантувала собі прописку в Серії А на наступний сезон
#Дженоа, #Кальярі, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

У 34 турі чемпіонату Італії з футболу Дженоа святкувала впевнену домашню перемогу над Кальярі.

Матч завершився з рахунком 3:0. Здобута перемога дозволила Дженоа закріпитися на 12 місці у турнірній таблиці ліги. Підопічні Альберто Джилардіно гарантували собі прописку в Серії А на наступний сезон.

Кальярі з 32 балами залишився на 14 сходинці.

Зазначимо, що півзахисник Дженоа Руслан Малиновський не грав у цьому поєдинку. Українець пропустив чотири гри "грифонів" через пошкодження м’яза стегна, якого він зазнав 30 березня у поєдинку проти Фрозіноне. Повідомлялося, що українець пропустить близько місяця, але встигне відновитися до завершальних матчів сезону.

Чемпіонат Італії — Серія А
34 тур, 29 квітня

Дженоа — Кальярі 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 — 17 Торсбю, 2:0 — 27 Френдруп, 3:0 — 63 Гудмундссон

Раніше повідомлялося, що Дженоа запропонувала новий контракт головному тренеру команди Альберто Джилардіно.

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