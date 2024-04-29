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Дженоа Малиновського оголосила склад на матч проти Кальярі

Сьогодні 21:04 101 0
Дженоа Малиновського оголосила склад на матч проти Кальярі
Фото - Getty Images
#Дженоа, #Кальярі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

Дженоа оголосила стартовий склад на матч 34 туру чемпіонату Італії з футболу проти Кальярі. В заявку команди не потрапив український півзахисник Руслан Малиновський.

Українець пропустив три попередні гри "грифонів" через пошкодження м’яза стегна, якого він зазнав 30 березня у поєдинку проти Фрозіноне. Повідомлялося, що українець пропустить близько місяця, але встигне відновитися до завершальних матчів сезону.

Початок матчу — о 21:45 за київським часом. Гра пройде на стадіоні "Луїджі Ферраріс" у Генуї. Трансляція доступна на MEGOGO.

Раніше повідомлялося, що Дженоа запропонувала новий контракт головному тренеру команди Альберто Джилардіно.

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