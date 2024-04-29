Дженоа Малиновського оголосила склад на матч проти Кальярі

Джерело - Чемпіон.

Дженоа оголосила стартовий склад на матч 34 туру чемпіонату Італії з футболу проти Кальярі. В заявку команди не потрапив український півзахисник Руслан Малиновський.

Українець пропустив три попередні гри "грифонів" через пошкодження м’яза стегна, якого він зазнав 30 березня у поєдинку проти Фрозіноне. Повідомлялося, що українець пропустить близько місяця, але встигне відновитися до завершальних матчів сезону.

Початок матчу — о 21:45 за київським часом. Гра пройде на стадіоні "Луїджі Ферраріс" у Генуї. Трансляція доступна на MEGOGO.

Раніше повідомлялося, що Дженоа запропонувала новий контракт головному тренеру команди Альберто Джилардіно.