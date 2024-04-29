Анчелотті визнаний найкращим тренером квітня у чемпіонаті Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті визнаний найкращим тренером чемпіонату Іспанії у квітні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Вершкові" під його керівництвом виграли у квітні три матчі, обігравши Мальорку (1:0), Барселону (3:2) та Реал Сосьєдад (1:0). Для італійського фахівця це друга індивідуальна нагорода в цьому сезоні. Попередню він отримав у серпні.

У голосуванні 64-річний тренер випередив Мануеля Пеллегріні (Бетіс) і Кіке Санчеса Флореса (Севілья).

Наразі Реал лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії — випереджаючи другу Жирону на 13 очок. У вівторок, 30 квітня, "галактікос" на виїзді зіграють з Баварією у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що воротар Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.