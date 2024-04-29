Анчелотті визнаний найкращим тренером квітня у чемпіонаті Іспанії

Головне
Полісся з пізнім голом Назаренка здолало Ворсклу в 26 турі УПЛ
Сьогодні 19:56 21
Переможець Барселони та збірної Франції: найбільш пам'ятні матчі Михайла Фоменка
Сьогодні 17:56 281
Джошуа оцінив імовірність бою проти Усика
Сьогодні 17:03 263
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади
Сьогодні 14:19 20413 1
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв
Сьогодні 13:34 20815
Ломаченко прибув у Австралію на бій з Камбососом — українці зустріли його з прапором та побажали перемоги
Сьогодні 12:03 724
Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко
Сьогодні 09:49 26372 6
Погорілко оновив національний рекорд України з бігу на 400 метрів
Сьогодні 09:31 4156 1
68 медалей та 2 командне місце: результат України на ЧЄ-2024 з параплавання
Сьогодні 08:34 277
Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС
Вчора 22:11 13373
Прямі трансляції
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 606
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 768
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 982
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 327
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1439 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 983
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 960
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1314
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 860
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 807

Анчелотті визнаний найкращим тренером квітня у чемпіонаті Іспанії

Сьогодні 19:35 71 0
Анчелотті визнаний найкращим тренером квітня у чемпіонаті Іспанії
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті визнаний найкращим тренером чемпіонату Іспанії у квітні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Вершкові" під його керівництвом виграли у квітні три матчі, обігравши Мальорку (1:0), Барселону (3:2) та Реал Сосьєдад (1:0). Для італійського фахівця це  друга індивідуальна нагорода в цьому сезоні. Попередню він отримав у серпні. 

У голосуванні 64-річний тренер випередив Мануеля Пеллегріні (Бетіс) і Кіке Санчеса Флореса (Севілья).

Наразі Реал лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії — випереджаючи другу Жирону на 13 очок. У вівторок, 30 квітня, "галактікос" на виїзді зіграють з Баварією у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що воротар Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС 13373
Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко 26372 6
Обматюкав проросійських фанатів: півзахисника збірної України вимагають депортувати з Польщі Обматюкав проросійських фанатів: півзахисника збірної України вимагають депортувати з Польщі 19690 8
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Луніна Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Луніна 5948
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв 20815
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади 20413 1
Рекомендуємо
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 66152
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37194 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40341
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 108274
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 340875 9
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12138