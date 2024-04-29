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Колишній тренер Шахтаря може очолити італійський гранд

Сьогодні 18:10 45 0
Колишній тренер Шахтаря може очолити італійський гранд
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Вулвергемптон, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Лопетегі, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Паулу Фонсека

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека може очолити Мілан улітку.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Португальський наставник зацікавив "россонері" та англійський Вест Гем. Також обидва клуби проявляють інтерес до колишнього тренера Вулвергемптона Хулена Лопетегі.

Зазначається, що жодних домовленостей між тренерами та клубами досі немає. "Молотобійці" заперечують підписання 3-річного контракту з іспанським фахівцем.

Нагадаємо, що після 31 туру французької Ліги 1 Лілль під керівництвом Фонсеки посідає 4 місце в турнірній таблиці, маючи 55 очок. Відставання від другого Монако складає 3 залікові пункти.

Напередодні Фонсека запросив українських біженців з Харкова на матч проти Страсбура в чемпіонаті Франції.

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