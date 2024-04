Колишній тренер Шахтаря може очолити італійський гранд

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека може очолити Мілан улітку.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Португальський наставник зацікавив "россонері" та англійський Вест Гем. Також обидва клуби проявляють інтерес до колишнього тренера Вулвергемптона Хулена Лопетегі.

Зазначається, що жодних домовленостей між тренерами та клубами досі немає. "Молотобійці" заперечують підписання 3-річного контракту з іспанським фахівцем.

West Ham and Milan both considering Julen Lopetegui and Paulo Fonseca.



Nothing sealed yet with Milan and Lopetegui.



West Ham deny they’ve already offered Lopetegui a three-year deal. Clear he’s one of the top options if they part ways with David Moyes, as @alex_crook called.⚒️ pic.twitter.com/gY9kJxdZYL