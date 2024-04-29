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Манчестер Юнайтед та Арсенал поборються за захисника Крістал Пелес

Сьогодні 15:13 127 0
Манчестер Юнайтед та Арсенал поборються за захисника Крістал Пелес
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Крістал Пелес, #Манчестер Юнайтед, #Марк Гуехі

Джерело - Goal.com.

Захисник Крістал Пелес Марк Гуехі може змінити команду в літнє трансферне вікно. 23-річним центрбеком цікавиться Манчестер Юнайтед та Арсенал.

Про це повідомляє Goal.com.

"Орли" очікують, що Гуехі покине клуб цього літа. Сума трансферу англійця з івуарійським корінням може скласти понад 55 млн фунтів.

У нинішньому сезоні англійський захисник провів за Крістал Пелес 22 матчі в Англійській Прем'єр-лізі та відзначився одним асистом. Наразі Гуехі відновлюється від травми коліна, яку він отримав у лютому цього року.

Нагадаємо, що Марк є вихованцем академії Челсі. "Орли" підписали гравця за 10 млн євро влітку 2021-го.

Напередодні Крістал Пелес зіграв унічию з Фулгемом у межах 35 туру АПЛ.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Барселони Хаві Ернандес може стати наступним тренером Манчестер Юнайтед.

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