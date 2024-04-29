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Шахтар програв Ворсклі, Ладомир сенсаційно переміг Кривбас: результати матчів жіночого чемпіонату України

Сьогодні 13:54 109 0
Шахтар програв Ворсклі, Ладомир сенсаційно переміг Кривбас: результати матчів жіночого чемпіонату України
#Ворскла, #Кривбас, #Шахтар, #Ладомир

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 29 квітня, відбулися два матчі 6 туру другого етапу жіночого чемпіонату України з футболу сезону-2023/24 в групі "Чемпіонська".

Зокрема, лідер чемпіонату полтавська Ворскла перемогла донецький Шахтар (3:1), а криворізький Кривбас сенсаційно поступився володимирському Ладомиру  (1:3), в якого хет-трик записала до власного активу півзахисниця Вікторія Гірин.

Чемпіонат України з футболу серед жінок
6 тур, 29 квітня
"Чемпіонська" група

Ладомир — Кривбас 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 — 20' Гірин, 2:0 — 74' Гірин, 2:1 — 79' Тян, 3:1 — 88' Гірин

Шахтар — Ворскла 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 — 3' Котик, 0:2 — 22' Савка, 1:2 — 46' Молодюк, 1:3 — 90+2' Козлова

29 квітня в групі "Чемпіонська" ще зіграють Житлобуд-1 та Колос (початок — о 15:00 за Києвом).

А в групі "Вибування" Динамо поміряється силою з Пантерами (15:30).

Нагадаємо, в минулому турі Шахтар програв Кривбасу, а Маріуполь поступився Поділлю.

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