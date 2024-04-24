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Шахтар програв Кривбасу, Маріуполь поступився Поділлю: результати матчів жіночого чемпіонату України

Сьогодні 18:29 566 0
Шахтар програв Кривбасу, Маріуполь поступився Поділлю: результати матчів жіночого чемпіонату України
Фото: ФК Шахтар
#Кривбас, #Поділля, #СК Дніпро-1, #ФК Маріуполь, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У середу, 24 квітня відбулися три матчі 5 туру другого етапу жіночого чемпіонату України з футболу.

Зокрема, у "Чемпіонській" групі Шахтар мінімально програв Кривбасу, а Дніпро-1 переміг Пантер з Умані в групі "Вибування".

Чемпіонат України з футболу серед жінок
"Чемпіонська" група
5 тур, 24 квітня

Шахтар — Кривбас 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 62' Тянь

Група "Вибування"

Пантери — Дніпро-1 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 27 Новосельська, 1:1 - 40 Марія, 1:2 - 51 Левицька

ЕМС Поділля — ФК Маріуполь 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 18 Боровська

Нагадаємо, напередодні киянки з Динамо розгромили Верес, а торішній чемпіон Ворскла зіграла внічию з Житлобудом-1.

Ворскла продовжує очолювати турнірну таблицю, на другій сходинці розмістився Кривбас, а гравчині Шахтаря — 5-ті.

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