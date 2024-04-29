Близько 5 мільйонів євро: росіяни отримали перший транш від УЄФА за однією з програм

Генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Митрофанов заявив, що організація отримала у 2024 році перший транш від УЄФА за однією з програм на суму близько п'яти мільйонів доларів.

Про це повідомляє пропагандистське інформаційне видання ТАРС.

"Цього року ми вже отримали транш від УЄФА. Він виплачується рівними частинами. Це кілька мільйонів євро, менше ніж п'ять", – сказав генсек.

У жовтні 2023 року Митрофанов повідомляв, що РФС продовжує отримувати від УЄФА кошти за програмою "Хет-трик".

Нагадаємо, 502 об'єкти спортивної інфраструктури постраждали під час розв'язаної Росією повномасштабної війни.

Раніше ми повідомляли, що на війні з РФ загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.