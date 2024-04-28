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Наполі та Рома не виявили сильнішого, Аталанта перемогла Емполі Коваленка: результати матчів 34 туру Серії А

Сьогодні 21:01 436 0
Наполі та Рома не виявили сильнішого, Аталанта перемогла Емполі Коваленка: результати матчів 34 туру Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Інтер Мілан, #Хакан Чалханоглу

Джерело - Чемпіон.

У межах 34 туру італійської Серії А з футболу сезону-2023/24 відбулися чотири матчі.

Зокрема міланський Інтер переміг Торіно завдяки дублю півзахисника Хакана Чалханоглу (2:0), а Болонья, що майже всю другу половину була в меншості, зуміла відігратися зусиллями Алексіса Салемакерса й розписати нічию з Удінезе (1:1).

Чемпіонат Італії з футболу Серія А
34 тур, 28 квітня

Інтер Мілан — Торіно 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 — 56' Чалханоглу, 2:0 — 60' Чалханоглу

Болонья — Удінезе 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 45+1' Паєро, 1:1 — 78' Салемакерс

Аталанта — Емполі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 42 Пашалич (пен), 2:0  — 51 Лукман

Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко вийшов на заміну на 62 хвилині.

Наполі — Рома 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 — 59 Дибала (пен), 1:1 — 65 Олівера, 2:1 — 84 Осімхен (пен), 2:2 — 89 Абрагам

У неділю, 28 квітня, будуть проведена ще одна гра:

Розклад

  • 21:45. Фіорентина — Сассуоло

Раніше Інтер завдав поразки Мілану та достроково став чемпіоном Італії. 

Напередодні Ювентус та Мілан не виявили сильнішого, а Лаціо здолав Верону.

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