Фіорентина розібралася з Сассуоло, Наполі та Рома не виявили сильнішого: результати матчів 34 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

У межах 34 туру чемпіонату Італії з футболу сезону-2023/24 відбулося 5 матчів.

Зокрема міланський Інтер переміг Торіно завдяки дублю півзахисника Хакана Чалханоглу (2:0), а Болонья, що майже всю другу половину була в меншості, зуміла відігратися зусиллями Алексіса Салемакерса й розписати нічию з Удінезе (1:1).

Фіорентина вдома розібралася з Сассуоло, Наполі зіграв внічию з Ромою.

Чемпіонат Італії з футболу Серія А

34 тур, 28 квітня

Інтер — Торіно 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 — 56' Чалханоглу, 2:0 — 60' Чалханоглу

Болонья — Удінезе 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 45+1' Паєро, 1:1 — 78' Салемакерс

Аталанта — Емполі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 42 Пашалич (пен), 2:0 — 51 Лукман

Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко вийшов на заміну на 62 хвилині.

Наполі — Рома 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 — 59 Дибала (пен), 1:1 — 65 Олівера, 2:1 — 84 Осімхен (пен), 2:2 — 89 Абрагам

Фіорентина — Сассуоло 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 — 17 Соттіль, 2:0 — 54 Куарта, 2:1 — 57 Торстведт, 3:1 — 58 Гансалес, 4:1 — 62 Барак, 5:1 — 66 Гонсалес

Раніше Інтер завдав поразки Мілану та достроково став чемпіоном Італії.

Напередодні Ювентус та Мілан не виявили сильнішого, а Лаціо здолав Верону.