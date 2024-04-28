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Болонья у меншості вирвала нічию над Удінезе, Інтер завдяки дублю Чалханоглу переміг Торіно: результати матчів 34 туру Серії А

Сьогодні 17:57 178 0
Болонья у меншості вирвала нічию над Удінезе, Інтер завдяки дублю Чалханоглу переміг Торіно: результати матчів 34 туру Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Інтер Мілан, #Хакан Чалханоглу

Джерело - Чемпіон.

У межах 34 туру італійської Серії А з футболу сезону-2023/24 відбулися два матчі.

Зокрема міланський Інтер переміг Торіно завдяки дублю півзахисника Хакана Чалханоглу (2:0), а Болонья, що майже всю другу половину була в меншості, зуміла відігратися зусиллями Алексіса Салемакерса й розписати нічию з Удінезе (1:1).

Чемпіонат Італії з футболу Серія А
34 тур, 28 квітня

Інтер Мілан — Торіно 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 — 56' Чалханоглу, 2:0 — 60' Чалханоглу

Болонья — Удінезе 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 45+1' Паєро, 1:1 — 78' Салемакерс

У неділю, 26 квітня, будуть проведені ще три гри.

Розклад

  • 19:00*. Аталанта — Емполі
  • 19:00. Наполі — Рома
  • 21:45. Фіорентина — Сассуоло

* Початок зустрічей — за київським часом.

Раніше Інтер завдав поразки Мілану та достроково став чемпіоном Італії. 

Напередодні Ювентус та Мілан не виявили сильнішого, а Лаціо здолав Верону.

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