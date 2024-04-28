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Колос й Олександрія оголосили стартові склади на матч 26 туру УПЛ

Сьогодні 14:35 120 0
Колос й Олександрія оголосили стартові склади на матч 26 туру УПЛ
#Колос, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос та Олександрія назвали стартові склади на матч 26 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Колос: Фесюн, Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Ємець, Демченко, Мілько, Топалов, Оріховський, Ільїн, Безбородько.

Олександрія: Шевченко, Ковалець, Калитвинцев, Кулаков, Логінов, Мартинюк, Калюжний, Кампос, Копина, Костишин, Михайленко.

Початок гри — о 15:30 за київським часом. 

Нагадаємо, в УПЛ Динамо в меншості вирвало перемогу над СК Дніпро-1 (2:1), Шахтар розібрався з ЛНЗ (3:0), а Минай упевнено здолав Чорноморець.

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