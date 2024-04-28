Вікторія здолала Агробізнес, ФСК Маріуполь переміг Епіцентр: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися три матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
Вікторія мінімально обіграла Агробізнес (1:0), а ФСК Маріуполь переміг Епіцентр (1:0) в "Чемпіонській групі". Тернопільська Нива виявилася сильнішою за Гірник-Спорт (2:0) у групі "Вибування".
Чемпіонат України - Перша ліга
6 тур, 28 квітня
Група "Чемпіонська"
Вікторія — Агробізнес 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 67' Нич
ФСК Маріуполь — Епіцентр 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45' Кравчук
Група "Вибування"
Нива Тернопіль — Гірник-Спорт 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 57' А. Різник, 2:0 - 76' Галадей
Гру Хуст — МФК Металург було перенесено.
Напередодні Карпати мінімально перемогли Полтаву та достроково вийшли до Української Прем'єр-ліги.