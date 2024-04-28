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Вікторія здолала Агробізнес, ФСК Маріуполь переміг Епіцентр: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 16:02 294 0
Вікторія здолала Агробізнес, ФСК Маріуполь переміг Епіцентр: результати матчів Першої ліги
#Агробізнес, #Вікторія, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися три матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

Вікторія мінімально обіграла Агробізнес (1:0), а ФСК Маріуполь переміг Епіцентр (1:0) в "Чемпіонській групі". Тернопільська Нива виявилася сильнішою за Гірник-Спорт (2:0) у групі "Вибування".

Чемпіонат України - Перша ліга
6 тур, 28 квітня
Група "Чемпіонська"

 Вікторія — Агробізнес 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 67' Нич

ФСК Маріуполь — Епіцентр 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45' Кравчук

Група "Вибування"

Нива Тернопіль — Гірник-Спорт 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57' А. Різник, 2:0 - 76' Галадей

Гру Хуст — МФК Металург було перенесено.

Напередодні Карпати мінімально перемогли Полтаву та достроково вийшли до Української Прем'єр-ліги.

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