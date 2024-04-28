Зоря та Оболонь оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря та київська Оболонь назвали стартові склади на матч 26 туру Української Прем'єр-ліги.

Зоря: Турбаєвський, Джордан, Батагов, Вантух, Бутко (к), Хахльов, Яцик, Башич, Кирюханцев, Герреро, Антюх

Оболонь: Федорівський (к), Осман, Дубко, Карась, Лук'янчук, Грисьо, Мороз, Черненко, Чернов, Тарануха, Краснопір

Початок — о 13:00 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на телеканалі УНІАН та Youtube-каналі FootballHub.

Наразі Зоря перебуває на 11-й сходинці з 26 балами в активі. Оболонь йде 13-ю з 21 очком.

Напередодні Динамо в меншості вирвало перемогу над СК Дніпро-1 (2:1), Шахтар розібрався з ЛНЗ (3:0), а Минай упевнено здолав Чорноморець.