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Вікторія прийме Агробізнес, ФСК Маріуполь зустрінеться з Епіцентром: розклад матчів Першої ліги

Сьогодні 09:12 92 0
Вікторія прийме Агробізнес, ФСК Маріуполь зустрінеться з Епіцентром: розклад матчів Першої ліги
#Агробізнес, #Вікторія, #Гірник Спорт, #Епіцентр, #Нива Тернопіль, #Чемпіонат України, Перша ліга, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 28 квітня, відбудуться три матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

Зокрема, Вікторія зіграє з Агробізнесом, а Маріуполь прийме Епіцентр у "Чемпіонській" групі, а у групі "Вибування" Гірник-Спорт зустрінеться з тернопільською Нивою.

Розклад матчів Першої ліги

Група "Чемпіонська":

  • 12:00 Вікторія — Агробізнес
  • 14:00 ФСК Маріуполь — Епіцентр

Група "Вибування":

  • 13:30 Нива Тернопіль — Гірник-Спорт

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Напередодні Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.

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