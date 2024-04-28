Вікторія прийме Агробізнес, ФСК Маріуполь зустрінеться з Епіцентром: розклад матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У неділю, 28 квітня, відбудуться три матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
Зокрема, Вікторія зіграє з Агробізнесом, а Маріуполь прийме Епіцентр у "Чемпіонській" групі, а у групі "Вибування" Гірник-Спорт зустрінеться з тернопільською Нивою.
Розклад матчів Першої ліги
Група "Чемпіонська":
- 12:00 Вікторія — Агробізнес
- 14:00 ФСК Маріуполь — Епіцентр
Група "Вибування":
- 13:30 Нива Тернопіль — Гірник-Спорт
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.
Напередодні Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.