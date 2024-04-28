Кривбас прийме Металіст 1925, Колос зустрінеться з Олександрією: розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 28 квітня, відбудуться 3 матчі в межах 26 туру Української Прем’єр-ліги.

Зокрема, Зоря прийме Оболонь, Олександрія завітає в гості до Колоса, а Кривбас зустрінеться з Металістом 1927.

Розклад матчів 26 туру УПЛ на 28 квітня

13:00 Зоря — Оболонь

15:30 Колос — Олександрія

18:00 Кривбас — Металіст 1925

Прямі трансляції всіх матчів, окрім гри Зорі, можна буде переглянути на УПЛ-ТБ. Гру луганського клубу транслюватимуть на ютуб-каналі FootballHub.

Напередодні Динамо в меншості вирвало перемогу над СК Дніпро-1 (2:1), Шахтар розібрався з ЛНЗ (3:0), а Минай упевнено здолав Чорноморець.