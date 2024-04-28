Пушич — про травму Бондаренка: Це може бути серйозно

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич побоюється, що через травму щиколотки Артем Бондаренко може вибути на тривалий час.

Про стан свого підопічного, який травмувався на старті матчу з ЛНЗ, коуч розповів на пресконференції.

"Ми сподіваємося, що травма не дуже серйозна, та очевидно, якщо гравець має залишити поле після кількох хвилин, а він, здається, вивихнув щиколотку, то ви знаєте, що це може бути серйозна травма. Слід почекати день чи два, і тоді ми матимемо більше інформації. Сподіваюся, травма не серйозна, але коли футболіст так виходить з гри, це нехороший знак", — сказав Пушич.

Пошкодження Бондаренка виявилося настільки серйозним, що його довелося виносити з поля на ношах. Цього сезону 23-річний півзахисник провів 27 матчів у всіх турнірах, відзначившись 6 голами та 4 асистами.

Попри травму лідера на початку зустрічі, Шахтар розгромив ЛНЗ з рахунком 3:0 та зберіг 4 очки переваги над Динамо, яке раніше в меншості вигризло перемогу над Дніпром-1.