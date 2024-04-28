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20.04.2024 11:05 752

Пушич — про травму Бондаренка: Це може бути серйозно

Сьогодні 00:53 75 0
Пушич — про травму Бондаренка: Це може бути серйозно
#ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк, #Артем Бондаренко, #Маріно Пушич

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич побоюється, що через травму щиколотки Артем Бондаренко може вибути на тривалий час. 

Про стан свого підопічного, який травмувався на старті матчу з ЛНЗ, коуч розповів на пресконференції. 

"Ми сподіваємося, що травма не дуже серйозна, та очевидно, якщо гравець має залишити поле після кількох хвилин, а він, здається, вивихнув щиколотку, то ви знаєте, що це може бути серйозна травма. Слід почекати день чи два, і тоді ми матимемо більше інформації. Сподіваюся, травма не серйозна, але коли футболіст так виходить з гри, це нехороший знак", — сказав Пушич. 

Пошкодження Бондаренка виявилося настільки серйозним, що його довелося виносити з поля на ношах. Цього сезону 23-річний півзахисник провів 27 матчів у всіх турнірах, відзначившись 6 голами та 4 асистами. 

Попри травму лідера на початку зустрічі, Шахтар розгромив ЛНЗ з рахунком 3:0 та зберіг 4 очки переваги над Динамо, яке раніше в меншості вигризло перемогу над Дніпром-1

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