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20.04.2024 11:05 745

Тренер Евертона зробив невтішний прогноз щодо відновлення Миколенка

Сьогодні 21:05 210 0
Тренер Евертона зробив невтішний прогноз щодо відновлення Миколенка
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Віталій Миколенко, #Шон Дайч

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Евертона Шон Дайч сумнівається, що Віталію Миколенку вдасться швидко відновитися від травми гомілкостопа, якої він зазнав у матчі з Ліверпулем.

Про це наставник "ірисок" розповів у коментарі Sky Sports. 

"Ми мусимо ще почекати та побачити. Не думаю, що він вибув на короткий термін, проте ми ще не маємо повної картини його травми. Миколенко залишається в хорошому настрої. Він намагався зробити як краще для команди, дограти до кінця, але не зміг цього досягти, і, на жаль завдав собі шкоди. Трохи більшої, ніж ми могли сподіватися", — сказав Дайч. 

Нагадаємо, Віталій невдало приземлився на ногу наприкінці першого тайму з Ліверпулем гомілкостоп зазнав неприроднього вигину. Втім, українець знайшов у собі сили дограти тайм до кінця, завдяки чому удостоївся величезної поваги з боку вболівальників Евертона. 

Попри відсутність Миколенка в другому таймі, Евертон все ж здобув свою першу за останні 14 років перемогу в мерсисайдському дербі. . 

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