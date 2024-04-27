Тренер Евертона зробив невтішний прогноз щодо відновлення Миколенка

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Евертона Шон Дайч сумнівається, що Віталію Миколенку вдасться швидко відновитися від травми гомілкостопа, якої він зазнав у матчі з Ліверпулем.

Про це наставник "ірисок" розповів у коментарі Sky Sports.

"Ми мусимо ще почекати та побачити. Не думаю, що він вибув на короткий термін, проте ми ще не маємо повної картини його травми. Миколенко залишається в хорошому настрої. Він намагався зробити як краще для команди, дограти до кінця, але не зміг цього досягти, і, на жаль завдав собі шкоди. Трохи більшої, ніж ми могли сподіватися", — сказав Дайч.

Нагадаємо, Віталій невдало приземлився на ногу наприкінці першого тайму з Ліверпулем гомілкостоп зазнав неприроднього вигину. Втім, українець знайшов у собі сили дограти тайм до кінця, завдяки чому удостоївся величезної поваги з боку вболівальників Евертона.

Попри відсутність Миколенка в другому таймі, Евертон все ж здобув свою першу за останні 14 років перемогу в мерсисайдському дербі. .