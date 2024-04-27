Ювентус та Мілан не виявили сильнішого: результати матчів 34 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

У 34 турі італійської Серії А Монца на виїзді зіграла внічию з Лечче, а Мілан - з Ювентусом.

Чемпіонат Італії - Серія А

34 тур, 27 квітня

Лечче - Монца 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+2 Крстович, 1:1 - 90+6 Пессіна

Ювентус - Мілан 0:0

27 квітня в італійській Серії А відбудеться ще одна гра:

21:45. Лаціо - Верона

Раніше повідомлялося, що Мілан може звільнити Стефано Піолі та призначити Доменіко Тедеско.

Напередодні Фрозіноне обіграв Салернітану, яка втратила математичні шанси залишитись у найвищому італійському дивізіоні.