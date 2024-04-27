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Монца та Лечче не виявили сильнішого у грі 34 туру Серії А

Сьогодні 18:01 106 0
Монца та Лечче не виявили сильнішого у грі 34 туру Серії А
#Верона, #Лаціо, #Лечче, #Мілан, #Монца, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У 34 турі італійської Серії А Монца на виїзді зіграла внічию з Лечче. Рахунок гри - 1:1.

Чемпіонат Італії - Серія А
34 тур, 27 квітня

Лечче - Монца 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+2 Крстович, 1:1 - 90+6 Пессіна

27 квітня в італійській Серії А відбудеться ще дві гри:

19:00. Ювентус - Мілан

21:45. Лаціо - Верона 

Раніше повідомлялося, що Мілан може звільнити Стефано Піолі та призначити Доменіко Тедеско.

Напередодні Фрозіноне обіграв Салернітану, яка втратила математичні шанси залишитись у найвищому італійському дивізіоні.

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