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Минай — Чорноморець 2:0: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 17:45 118 0
Минай — Чорноморець 2:0: огляд матчу УПЛ
#Минай, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Минай у домашньому матчі 26 туру Української Прем’єр-ліги впевнено переміг Чорноморець.

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 27 квітня

Минай — Чорноморець 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Кораблін, 2:0 - 62 Ременяк

Минай: Кемкін, Кисіль, Скиба, Чуєв, Дмитрук, Петько (Вітенчук 62), Семотюк (Матюшенко 77), Кораблін (Корнійчук 78), Вакула, Устименко, Ременяк (Гунічев 63).

Чорноморець: Варакута, Путря (Ієде 84), Єрмаков, Гучек (Авагімян 46), Салюк, Огіря (Бойчук 46), Кузик (Зе Гомес 70), Брагару, Бадібанга (Альваренга 70), Штогрін, Шпорн.

Попередження: Дмитрук 45, Скиба 51 - Бадібанга 37, Брагару 90+3

Одесити продовжують перебувати на 9 сходинці в турнірній таблиці УПЛ, проте Колос ще може їх обігнати. А ось перемога Миная вивела команду на 15 місце. Тепер останню сходинку посідає Металіст 1925.

Нагадаємо, у минулому турі Минай зіграв унічию з львівським Рухом, а одеська команда мінімально поступилася Кривбасу.

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