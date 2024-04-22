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Минай — Рух 1:1: огляд матчу УПЛ

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Минай — Рух 1:1: огляд матчу УПЛ
#Минай, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Минай зіграв внічию з львівським Рухом у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 22 квітня

Минай — Рух (Львів) 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 68 Петько, 1:1 - 77 Квасниця

Минай: Кемкін, Кисіль (Воробчак, 82), Скиба, Чуєв, Піддубний, Вакула, ПЕТЬКО, Семотюк (Вітенчук, 77), Кораблін, Ременяк (Гунічев, 64), Устименко.

Рух: Ледвій, Роман, Холод, Слюбик, Сич, Дідик (Карабін, 70), Таллес, Пастух, Плюман (Руніч, 70), Квасниця, ОФедор

Попередження: 40 Кисіль, 90 Петько — 55 Федор, 64 Плюман

Рух залишився на п'ятому місці турнірної таблиці чемпіонату з 41 балом в активі, Минай йде останнім з 16 очками.

Напередодні Верес розписав мирову з Дніпром-1, ЛНЗ здобув вольову перемогу над Олександрією, а Динамо вдома розгромило Полісся. 

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