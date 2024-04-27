Джерело - Чемпіон.
У 35 турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль на виїзді зіграв внічию з Вест Гемом.
Мерсисайдці залишилися на третій сходинці у турнірній таблиці, відстаючи від Ман Сіті, що має дві гри в запасі, на один бал. Вест Гем має примарні шанси зачепитися за єврокубкову зону.
Чемпіонат Англії - АПЛ
35 тур, 27 квітня
Вест Гем - Ліверпуль 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Боуен, 1:1 - 48 Робертсон, 1:2 - 65 Ареола (авт), 2:2 - 77 Антоніо
Сьогодні, 27 квітня, в АПЛ відбудеться ще шість матчів:
- 17:00. Вулвергемптон - Лутон
- 17:00. Манчестер Юнайтед - Бернлі
- 17:00. Ньюкасл - Шеффілд Юнайтед
- 17:00. Фулгем - Крістал Пелес
- 19:30. Евертон - Брентфорд
- 22:00. Астон Вілла - Челсі
Напередодні Манчестер Сіті здобув виїзну перемогу над Брайтоном в перенесеній зустрічі Прем'єр-ліги.