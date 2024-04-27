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Вест Гем відібрав очки в Ліверпуля в матчі 35 туру АПЛ

Сьогодні 16:29 139 0
Вест Гем відібрав очки в Ліверпуля в матчі 35 туру АПЛ
#Астон Вілла, #Вест Гем, #Вулвергемптон, #Евертон, #Ліверпуль, #Лутон, #Манчестер Юнайтед, #Ньюкасл, #Фулгем, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

У 35 турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль на виїзді зіграв внічию з Вест Гемом. 

Мерсисайдці залишилися на третій сходинці у турнірній таблиці, відстаючи від Ман Сіті, що має дві гри в запасі, на один бал. Вест Гем має примарні шанси зачепитися за єврокубкову зону. 

Чемпіонат Англії - АПЛ
35 тур, 27 квітня

Вест Гем - Ліверпуль 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Боуен, 1:1 - 48 Робертсон, 1:2 - 65 Ареола (авт), 2:2 - 77 Антоніо

Сьогодні, 27 квітня, в АПЛ відбудеться ще шість матчів:

  • 17:00. Вулвергемптон - Лутон
  • 17:00. Манчестер Юнайтед - Бернлі
  • 17:00. Ньюкасл - Шеффілд Юнайтед
  • 17:00. Фулгем - Крістал Пелес
  • 19:30. Евертон - Брентфорд
  • 22:00. Астон Вілла - Челсі

Напередодні Манчестер Сіті здобув виїзну перемогу над Брайтоном в перенесеній зустрічі Прем'єр-ліги.

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